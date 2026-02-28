NYT: США анонсировали атаку на Иран масштабнее ударов июня 2025 года
Американские чиновники заявляют, что ожидают, что эта атака будет гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 г., пишет The New York Times.
Десятки ударов США наносятся ударными самолетами, базирующимися по всему Ближнему Востоку, с одного или нескольких авианосцев, сообщил американский чиновник.
Как пишет издание, американские удары последовали за масштабным наращиванием военной мощи США в регионе, включавшим развертывание двух авианосцев, ряда эсминцев и более 50 истребителей.
Агентство Fars сообщает об ударах по Тегерану и другим городам Ирана.
В ближайшее время Израиль ожидает ракетный и беспилотный удар со стороны Ирана.