NYT: США анонсировали атаку на Иран масштабнее ударов июня 2025 года

Ведомости

Американские чиновники заявляют, что ожидают, что эта атака будет гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 г., пишет The New York Times.

Десятки ударов США наносятся ударными самолетами, базирующимися по всему Ближнему Востоку, с одного или нескольких авианосцев, сообщил американский чиновник.

Как пишет издание, американские удары последовали за масштабным наращиванием военной мощи США в регионе, включавшим развертывание двух авианосцев, ряда эсминцев и более 50 истребителей.

Агентство Fars сообщает об ударах по Тегерану и другим городам Ирана.

В ближайшее время Израиль ожидает ракетный и беспилотный удар со стороны Ирана.

