Трамп: удары по Тегерану направлены на защиту США от иранской угрозы

По словам президента США, угроза исходит не только от ядерных амбиций Ирана, но и от его ракетного потенциала. «Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность», – подчеркнул Трамп, добавив, что Иран якобы активизировал усилия по восстановлению ядерной программы после американских бомбардировок в июне 2025 г.