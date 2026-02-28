Газета
Трамп: удары по Тегерану направлены на защиту США от иранской угрозы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью проводимой операции против Ирана является обеспечение безопасности американских граждан. В восьмиминутном видеообращении, опубликованном в Truth Social, американский лидер разъяснил цели и задачи проводимой операции. По словам американского лидера, Вашингтон стремится устранить «угрозу», исходящую от иранского правительства.

Трамп охарактеризовал действия Вашингтона как «масштабную и непрерывную операцию», направленную на устранение угрозы со стороны Тегерана.

По словам президента США, угроза исходит не только от ядерных амбиций Ирана, но и от его ракетного потенциала. «Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность», – подчеркнул Трамп, добавив, что Иран якобы активизировал усилия по восстановлению ядерной программы после американских бомбардировок в июне 2025 г.

Израиль и США атаковали Иран. Главное

Политика / Международные новости

В своем обращении Трамп также обвинил иранское руководство в многолетней враждебности. «На протяжении 47 лет иранский режим скандировал «Смерть Америке» и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против Соединенных Штатов, наших войск и невинных людей во многих странах», – резюмировал он.

Целью американских ударов на данный является военный потенциал Ирана, сообщил представитель США. По данным Пентагона, Иран обладает арсеналом более чем в 2000 баллистических ракет малой и средней дальности, развернутых на многочисленных площадках по всей стране, не считая ядерных объектов.

