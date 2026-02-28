Иран ответит на атаку США и Израиля в ближайшие часы

Израиль нанес превентивный удар по Ирану утром 28 февраля. В ближайшее время Израиль ожидает ракетный и беспилотный удар со стороны Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске сирен по всей стране. Жителям заранее направили предупреждения на мобильные телефоны с призывом находиться вблизи защищенных помещений.