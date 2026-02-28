Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иран ответит на атаку США и Израиля в ближайшие часы

Ведомости

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявило о скором ответе на атаку по иранским территориям.

«Ответ будет в ближайшие часы», – сообщил «РИА Новости» представитель военного ведомства.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану утром 28 февраля. В ближайшее время Израиль ожидает ракетный и беспилотный удар со стороны Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске сирен по всей стране. Жителям заранее направили предупреждения на мобильные телефоны с призывом находиться вблизи защищенных помещений.

Читайте также:Израиль и США атаковали Иран. Главное
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте