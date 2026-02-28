Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль Горькое и Нескучное

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенными пунктами Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Взятие под контроль произошло в результате действий подразделения группировки войск «Север». Контроль над Горьким установили военнослужащие из подразделения группировки войск «Восток». Они продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины, места запуска дронов и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 149 районах.

27 февраля Минобороны объявило о взятии российской армией Краснознаменки в Днепропетровской области. Населенный пункт удалось занять благодаря работе подразделения группировки войск «Центр».

25 февраля ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Днем ранее оборонное ведомство сообщало о переходе под контроль российских сил села Риздвянка в Запорожской области. Операции там проводили подразделения группировки войск «Восток».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь