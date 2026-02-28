Российские военные взяли под контроль Горькое и Нескучное
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенными пунктами Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Взятие под контроль произошло в результате действий подразделения группировки войск «Север». Контроль над Горьким установили военнослужащие из подразделения группировки войск «Восток». Они продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины, места запуска дронов и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 149 районах.
27 февраля Минобороны объявило о взятии российской армией Краснознаменки в Днепропетровской области. Населенный пункт удалось занять благодаря работе подразделения группировки войск «Центр».
25 февраля ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Днем ранее оборонное ведомство сообщало о переходе под контроль российских сил села Риздвянка в Запорожской области. Операции там проводили подразделения группировки войск «Восток».