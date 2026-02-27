Газета
Политика

ВС РФ взяли под контроль Краснознаменку в Днепропетровской области

Ведомости

Российская армия установила контроль над Краснознаменкой в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, населенный пункт удалось занять благодаря работе подразделения группировки войск «Центр».

Российские войска 25 февраля установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Днем ранее Минобороны сообщало о переходе под контроль российских сил села Риздвянка в Запорожской области. По данным ведомства, операции там проводили подразделения группировки войск «Восток». 21 февраля также сообщалось, что военные группировки «Запад» заняли Карповку в Донецкой народной республике. А 16 февраля под контроль российских войск перешли села Покровка в Сумской области и Миньковка в ДНР.

