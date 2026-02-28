ЦАХАЛ наберет около 70 000 резервистов

ЦАХАЛ объявила о поражении десятков военных целей. В израильской армии подчеркнули, что удары призваны «существенно снизить потенциал иранского террористического режима». По ее данным, исламская республика в последние месяцы продолжала усилия по реализации своей ядерной программы и восстановлению производства ракет. Эти действия представляют угрозу для Израиля.