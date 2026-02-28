Несколько командиров КСИР погибли при израильских ударах по Ирану

Утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно атаковала Иран. Ведомство заявило о поражении десятков военных целей. Там пояснили, что атаки призваны сократить потенциал «иранского террористического режима». Исламская республика в последние месяцы работала над реализацией своей ядерной программы и восстановлением производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.