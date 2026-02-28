Несколько командиров КСИР погибли при израильских ударах по Ирану
Ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и чиновников погибли при израильских ударах по Ирану. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранский источник, передает «РИА Новости».
Утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно атаковала Иран. Ведомство заявило о поражении десятков военных целей. Там пояснили, что атаки призваны сократить потенциал «иранского террористического режима». Исламская республика в последние месяцы работала над реализацией своей ядерной программы и восстановлением производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.
В ответ Тегеран нанес удары по Тель-Авиву баллистическими ракетами.
Посольство России в Иране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну. Гражданам, находящимся в исламской республике, рекомендуется покинуть ее при возможности.