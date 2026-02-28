Газета
CNN назвало цели американо-израильских ударов по Ирану

Ведомости

Израиль ударил по высокопоставленным иранским деятелям, включая верховного лидера Али Хаменеи, начальника Генерального штаба вооруженных сил Сайида Абдолрахима Мусави и президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил CNN со ссылкой на два израильских источника, знакомых с ходом операции.

Собеседники рассказали, что в число других целей входили секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани и секретарь Совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани. Неизвестно, пострадали ли они при израильско-американской атаке.

Утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно атаковала Иран. В результате поражены десятки военных целей. В ведомстве пояснили, что удары призваны снизить потенциал «иранского террористического режима». Исламская республика в последние месяцы работала над реализацией своей ядерной программы и восстановлением производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.

Тегеран в ответ нанес удары по Тель-Авиву баллистическими ракетами.

По данным источника Reuters, несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и чиновников погибли при ударах ЦАХАЛ по Ирану. Их личности не уточняются.

