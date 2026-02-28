CNN назвало цели американо-израильских ударов по Ирану

Утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно атаковала Иран. В результате поражены десятки военных целей. В ведомстве пояснили, что удары призваны снизить потенциал «иранского террористического режима». Исламская республика в последние месяцы работала над реализацией своей ядерной программы и восстановлением производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.