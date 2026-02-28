МИД Ирана попросил мировое сообщество принять меры против США и Израиля

«Авиаудары сионистского и американского режимов по Ирану являются нарушением п. 4 ст. 2 Устава ООН и представляют собой акт явной вооруженной агрессии против Исламской Республики Иран. Ответ на эту агрессию является законным и неотъемлемым правом Ирана в соответствии со ст. 51 Устава ООН, и вооруженные силы Исламской Республики Иран используют всю свою мощь и ресурсы для противодействия этой преступной агрессии и отражения злодеяния врага», – говорится в сообщении.