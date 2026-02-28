МИД Ирана попросил мировое сообщество принять меры против США и Израиля
МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. Сообщение ведомство опубликовало в соцсети X.
В Тегеране заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу миру и безопасности как в регионе, так и во всем мире.
«Авиаудары сионистского и американского режимов по Ирану являются нарушением п. 4 ст. 2 Устава ООН и представляют собой акт явной вооруженной агрессии против Исламской Республики Иран. Ответ на эту агрессию является законным и неотъемлемым правом Ирана в соответствии со ст. 51 Устава ООН, и вооруженные силы Исламской Республики Иран используют всю свою мощь и ресурсы для противодействия этой преступной агрессии и отражения злодеяния врага», – говорится в сообщении.
Тегеран призвал ООН и Совет Безопасности незамедлительно выполнить свой долг и принять меры в связи с нарушением международного мира и безопасности.