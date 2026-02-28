В иранском Минабе при атаке на школу погибли 40 человек

МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу безопасности как в регионе, так и во всем мире.