В иранском Минабе при атаке на школу погибли 40 человек
В иранском Минабе в результате атаки на начальную школу для девочек погибли 40 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщило агентство IRNA, передает ТАСС.
28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. Исламская республика также ударила по американским военным базам.
МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу безопасности как в регионе, так и во всем мире.
МИД РФ потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном. Там выразили готовность содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.