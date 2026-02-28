ЦАХАЛ заявил о завершении масштабного удара по стратегической системе ПВО Ирана
Армия обороны Израиля сообщила о завершении широкомасштабного удара по стратегическим системам обороны иранского режима. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram- канале военного ведомства.
По данным ЦАХАЛ, один из ударов был нанесен по современному зенитно-ракетному комплексу SA-65, расположенному в районе Керманшаха на западе Ирана.
В израильской армии подчеркнули, что на протяжении всей войны и особенно в ходе операции «Рык льва» нанесен значительный урон системе обороны Ирана.
«Эти удары были нанесены для установления и расширения свободы действий Военно-воздушных сил Израиля в воздушном пространстве Ирана, чтобы снизить возможности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и предотвратить угрозы тылу Государства Израиль», – говорится в сообщении.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал израильскую военную операцию против Ирана «Рык льва». США именовали операцию против Ирана «Эпическая ярость».
28 февраля израильская армия превентивно нанесла удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по американским военным базам.
В результате атаки Израиле в иранском Минабе погибли десятки детей. Удар пришелся на иранскую начальную школу для девочек. Глава МИД Ирана пообещал не оставлять эту атаку без ответа.