Армия обороны Израиля заявила об ударах по ракетным установкам в Иране

МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. Действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу миру и безопасности как в регионе, так и во всем мире, подчеркивают в Тегеране. Экстренное заседание ООН начнется в полночь по московскому времени.