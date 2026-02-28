Армия обороны Израиля заявила об ударах по ракетным установкам в Иране
Израильская армия начала наносить авиаудары по иранским пусковым установкам баллистических ракет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Военно-воздушные силы начали вылет и в настоящее время наносят удары по ракетным установкам в Иране с целью устранения угроз государству Израиль», – говорится в сообщении.
МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. Действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу миру и безопасности как в регионе, так и во всем мире, подчеркивают в Тегеране. Экстренное заседание ООН начнется в полночь по московскому времени.