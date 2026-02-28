МИД Ирана: при ударе по школе в Минабе могли погибнуть до 160 человек

В этот же день израильские силы превентивно нанесли удары по Ирану и поразили десятки военных целей. Президент США Дональд Трамп объяснил атаку тем, что Исламская Республика работает над восстановлением своей ядерной программы. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по американским военным базам.