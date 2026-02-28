МИД Ирана: при ударе по школе в Минабе могли погибнуть до 160 человек
При ударе по иранской начальной школе для девочек в Минабе могли погибнуть до 160 человек. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«В ходе атаки сионистского режима на школу в городе Минаб погибли 150–160 наших девочек», – утверждает он (цитата по ТАСС).
28 февраля агентство IRNA писало, что при ударе по школе в Минабе погибли 40 человек, еще 48 пострадали. Позднее представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур объявил об увеличении числа погибших до 60, пострадавших – до 80.
В этот же день израильские силы превентивно нанесли удары по Ирану и поразили десятки военных целей. Президент США Дональд Трамп объяснил атаку тем, что Исламская Республика работает над восстановлением своей ядерной программы. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по американским военным базам.
МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры.