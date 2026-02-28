Эксперт назвал удары по Ирану «дипломатией под дулом пистолета»
Белый дом был готов к ответной реакции Ирана на удары по его территории, теперь есть возможность понаблюдать, пройдет ли проверку на прочность концепция «дипломатия под дулом пистолета», или достижение мира через силу. Об этом заявил старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин.
По его мнению, если план американского президента Дональда Трампа по «продавливанию» Ирана на сделку провалится, то его авантюра превратится в затяжной конфликт, который не выгоден политику, в том числе из-за рисков оттока верного ему электората в разгар предвыборного сезона. Если же лидеру США сейчас удастся принудить Тегеран к миру, пусть и с ограниченными потерями, то он снова отделается малой кровью и в следующий раз нацелится на Кубу в рамках, как он сказал, «дружественного захвата», считает Кошкин.
Трампу важно продемонстрировать успех, добавляет эксперт. Если ему это удастся, то у него появится в очередной шанс противопоставить себя предшественникам Джорджу Бушу-мл., Бараку Обаме и Джо Байдену, которые не могут похвалится столь «молниеносными внешнеполитическими достижениями». Именно к этому президент США стремится – продемонстрировать свою якобы эффективность на контрасте с экс-лидерами, заключает Кошкин.
США и Израиль атакуют объекты на территории Ирана, в том числе в столице страны Тегеране. Военная операция началась из-за растущего разочарования Трампа в результатах переговоров по ядерной программе, пишет The New York Times. Иран в ответ наносит удары по американским военным базам на Ближнем востоке.