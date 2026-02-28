Эксперт назвал удары по Ирану «дипломатией под дулом пистолета»

По его мнению, если план американского президента Дональда Трампа по «продавливанию» Ирана на сделку провалится, то его авантюра превратится в затяжной конфликт, который не выгоден политику, в том числе из-за рисков оттока верного ему электората в разгар предвыборного сезона. Если же лидеру США сейчас удастся принудить Тегеран к миру, пусть и с ограниченными потерями, то он снова отделается малой кровью и в следующий раз нацелится на Кубу в рамках, как он сказал, «дружественного захвата», считает Кошкин.