Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главы МИД стран ЕС проведут заседание по Ирану 1 марта

Ведомости

Заседание глав МИД стран Евросоюза, посвященное атаке США И Израиля на Иран, пройдет 1 марта. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«В воскресенье я созову внеочередное заседание Совета МИД в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации в Иране и стремительно развивающихся событий на Ближнем Востоке», – написала она в соцсети X.

Каллас подчеркнула, что война «не должна распространяться дальше».

Срочное заседание Совета Безопасности ООН начнется в полночь по московскому времени (в 16.00 28 февраля по Нью-Йорку). Заседание пройдет в связи с актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана, оно созвано по просьбе России и Китая.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её