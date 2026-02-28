Главы МИД стран ЕС проведут заседание по Ирану 1 марта

Срочное заседание Совета Безопасности ООН начнется в полночь по московскому времени (в 16.00 28 февраля по Нью-Йорку). Заседание пройдет в связи с актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана, оно созвано по просьбе России и Китая.