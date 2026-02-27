Газета
Политика

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ирану начнется в полночь

Ведомости

Созванное Россией и Китаем срочное заседание Совета безопасности ООН состоится 28 февраля в 00.00 мск (в 16.00 по Нью-Йорку). Об этом в Telegram-канале сообщили в постпредстве РФ. Заседание пройдет в связи с актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана.

The New York Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Иран должен прекратить свои ядерные и ракетные программы, другого выбора у него нет.

МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана и потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном.

МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. 

