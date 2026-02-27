Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ирану начнется в полночь

Созванное Россией и Китаем срочное заседание Совета безопасности ООН состоится 28 февраля в 00.00 мск (в 16.00 по Нью-Йорку). Об этом в Telegram-канале сообщили в постпредстве РФ. Заседание пройдет в связи с актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана.