Трамп: сделка с Ираном была близка, но Тегеран отступил
Иранские власти были близки к ядерной сделке, но затем отступили от нее, заявил президент США «12-му каналу». Так он объяснил решение начать военную операцию против Тегерана.
«Из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», – пояснил Трамп, добавив, что у него с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с этим был «хороший разговор».
Американский президент добавил, что конфликт на Ближнем Востоке можно закончить за несколько дней. «И сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться», – отметил он.
США и Израиль начали наносить удары по иранской территории утром 28 февраля. 26 февраля Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя Ирана передал, что в ходе ирано-американских переговоров Тегеран предложил временно приостановить обогащение урана. Иранцы также выразили готовность сократить объемы обогащенного урана до низких уровней и поставить процесс под контроль Международного агентства по атомной энергии.