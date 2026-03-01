Российские системы ПВО перехватили 27 беспилотников за ночь
В ночь на 1 марта дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Восемь дронов ликвидированы над территорией Брянской области, еще семь аппаратов сбито в небе над Белгородской и Курской областями. По два беспилотника уничтожены над Тульской и Орловской областями, один дрон сбит над Ростовской областью.
В ночь на 28 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских БПЛА. Больше всего дронов тогда сбили над Крымом (40), Брянской (22) и Белгородской (16) областями.