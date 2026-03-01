Небензя назвал операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом

Военная операция США и Израиля против Ирана является безответственным шагом. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном в связи с ситуацией вокруг республики. Дипломат отметил, что эти действия привели к резкой эскалации обстановки во всем регионе, о чем российская сторона ранее предупреждала.