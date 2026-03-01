Небензя назвал операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом
Военная операция США и Израиля против Ирана является безответственным шагом. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном в связи с ситуацией вокруг республики. Дипломат отметил, что эти действия привели к резкой эскалации обстановки во всем регионе, о чем российская сторона ранее предупреждала.
Небензя назвал происходящее очередным неспровоцированным актом вооруженной агрессии, направленным на вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение руководства неугодного государства. Он подчеркнул, что Тель-Авив и Вашингтон своими действиями грубо нарушают международное право.
В своем выступлении постпред также сообщил, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан, которые находятся на территории Ирана.
28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Хаменеи в соцсети Truth Social, назвав это шансом для иранского народа.