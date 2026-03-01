Газета
Главная / Политика /

Небензя назвал операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом

Ведомости

Военная операция США и Израиля против Ирана является безответственным шагом. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном в связи с ситуацией вокруг республики. Дипломат отметил, что эти действия привели к резкой эскалации обстановки во всем регионе, о чем российская сторона ранее предупреждала.

Небензя назвал происходящее очередным неспровоцированным актом вооруженной агрессии, направленным на вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение руководства неугодного государства. Он подчеркнул, что Тель-Авив и Вашингтон своими действиями грубо нарушают международное право.

В своем выступлении постпред также сообщил, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан, которые находятся на территории Ирана.

Иран подтвердил гибель своего верховного лидера

Политика / Международные новости

28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Хаменеи в соцсети Truth Social, назвав это шансом для иранского народа.

