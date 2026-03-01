До 8000 россиян не могут вылететь домой из-за закрытого неба на Ближнем Востоке

Через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман традиционно выполнялись стыковочные рейсы с Мальдив, Сейшельских островов, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии, а также стран Африки. Уже 28 февраля были отменены рейсы в Дубай из Маврикия, в Абу-Даби и Дубай из Денпасара (Бали), в Дубай и Доху с Сейшел, в Абу-Даби, Доху и Дубай из Куала-Лумпура, а также в Дубай из Коломбо. На 1 марта значительная часть вылетов формально значится в расписании со статусом «нет информации», что фактически означает высокую вероятность отмены.