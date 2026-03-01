До 8000 россиян не могут вылететь домой из-за закрытого неба на Ближнем Востоке
До 8000 туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться до России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Временное закрытие воздушного пространства рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, привело к масштабным сбоям в авиасообщении и затронуло тысячи российских туристов. Ограничения ударили не только по прямым рейсам, но и по транзитным пассажирам, которые использовали эти страны как хабы для перелетов из Азии и с островов Индийского океана.
Через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман традиционно выполнялись стыковочные рейсы с Мальдив, Сейшельских островов, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии, а также стран Африки. Уже 28 февраля были отменены рейсы в Дубай из Маврикия, в Абу-Даби и Дубай из Денпасара (Бали), в Дубай и Доху с Сейшел, в Абу-Даби, Доху и Дубай из Куала-Лумпура, а также в Дубай из Коломбо. На 1 марта значительная часть вылетов формально значится в расписании со статусом «нет информации», что фактически означает высокую вероятность отмены.
По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, часть пассажиров уже находится в транзитных городах, другие вынуждены продлевать отдых в странах вылета. Основной поток затронутых – пассажиры авиакомпаний Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air. Только за 1 марта в регионе было отменено более 700 рейсов.
Туроператоры называют ситуацию сложной, но управляемой. Специалисты пересаживают туристов на альтернативные маршруты – в том числе через Турцию и Китай, продлевают проживание и размещают пассажиров в отелях как в странах отдыха, так и в транзитных хабах. Главной сложностью остается отсутствие точных сроков восстановления полетов. Часть путешественников, не дожидаясь нормализации, самостоятельно приобретает билеты с пересадками через другие страны.
В Минэкономразвития РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией с российскими туристами на Ближнем Востоке. Ведомство работает совместно с туроператорами, АТОР, МИДом, Минтрансом и зарубежными коллегами. В министерстве поблагодарили компании за заботу о путешественниках и предоставление им дополнительных дней размещения в отелях.
Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок, сообщила компания-оператор Dubai Airports. Крупнейшие турецкие авиакомпании, через которые традиционно следует значительный поток транзитных пассажиров в страны Ближнего Востока и обратно, отменили рейсы по всему региону.