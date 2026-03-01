Bloomberg: США и Израилю грозит нехватка ракет-перехватчиков
Способность США, Израиля и их союзников в Персидском заливе противостоять ракетным ударам Ирана оказалась под вопросом из-за критического истощения арсеналов перехватчиков. Об этом пишет Bloomberg. Запасы средств ПВО опасно низки после интенсивных боев с Исламской Республикой в 2025 г. Нынешняя эскалация может полностью их исчерпать в считаные дни.
Иран в ответ на удары США и Израиля 28 февраля нанес массированные удары не только по израильской территории, но и по объектам в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. Как пишет издание, для отражения таких атак требуется огромное количество перехватчиков – военная доктрина предполагает запуск двух-трех ракет по каждой цели. Осведомленный источник Bloomberg сообщил, что при сохранении текущей интенсивности иранских ударов боезапас может быть исчерпан в ближайшие дни.
Военные США и Израиля пытаются сократить ракетный потенциал Ирана, нанося удары по пусковым установкам и уничтожая командный состав.
28 февраля Израиль и США нанесли массированный удар по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке и израильскую территорию.