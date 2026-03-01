Bloomberg: США и Израилю грозит нехватка ракет-перехватчиков

Иран в ответ на удары США и Израиля 28 февраля нанес массированные удары не только по израильской территории, но и по объектам в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. Как пишет издание, для отражения таких атак требуется огромное количество перехватчиков – военная доктрина предполагает запуск двух-трех ракет по каждой цели. Осведомленный источник Bloomberg сообщил, что при сохранении текущей интенсивности иранских ударов боезапас может быть исчерпан в ближайшие дни.