Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над территорией России
В период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов ликвидировано над Крымом – 17 БПЛА. Восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря, пять – над акваторией Черного моря. Еще пять дронов сбили над Курской областью, четыре – над Белгородской. Три беспилотника поражены над Краснодарским краем, один – над Брянской областью.
Ночью на территорией России сбили 27 БПЛА. Наибольшее число дронов ликвидировано над Брянской областью – восемь. По семь беспилотников уничтожено над Белгородской и Курской областями. Еще два дрона сбито над Тульской областью, два – над Орловской. Один беспилотник поражен над Ростовской областью.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели женщины-волонтера при атаке БПЛА на автомобильной дороге Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. Еще одна женщина получила тяжелые ранения.