Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над территорией России

Наибольшее количество дронов ликвидировано над Крымом – 17 БПЛА. Восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря, пять – над акваторией Черного моря. Еще пять дронов сбили над Курской областью, четыре – над Белгородской. Три беспилотника поражены над Краснодарским краем, один – над Брянской областью.