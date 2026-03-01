Газета
Главная / Политика /

Песков: передача Парижем разведданных Киеву разрушает системы работы ЕС

Ведомости

Предоставление Францией Киеву разведданных для атак вглубь России означает отказ от всех систем работы Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, его поразило официальное заявление французской стороны о том, что она предоставляет разведданные для ударов по российской территории.

«Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности», – подчеркнул Песков.

Как сообщало «РИА Новости», глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа, и Франция в частности, передает Украине разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов вглубь российской территории.

24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передачи Украине ядерного оружия или так называемой «грязной бомбы». 

