Песков: передача Парижем разведданных Киеву разрушает системы работы ЕС
Предоставление Францией Киеву разведданных для атак вглубь России означает отказ от всех систем работы Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, его поразило официальное заявление французской стороны о том, что она предоставляет разведданные для ударов по российской территории.
«Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности», – подчеркнул Песков.
Как сообщало «РИА Новости», глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа, и Франция в частности, передает Украине разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов вглубь российской территории.
24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передачи Украине ядерного оружия или так называемой «грязной бомбы».