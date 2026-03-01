Газета
Главная / Политика /

«Новые люди» создали молодежное движение

Оно будет называться «Новые»
Ведомости

Партия «Новые люди» в свой день рождения создала молодежное движение «Новые» – организация займется «социальными лифтами» и «понятными траекториями роста» для школьников и студентов. Об этом объявил лидер партии Алексей Нечаев.

«Обычно в свой день рождения становятся старше, а мы – стали моложе, создавая сегодня молодежное движение «Новые». Именно молодежь задает темп изменений – в политике, общественной жизни, медиа, спорте и бизнесе», – сказал он.

Нечаев рассказал, что партия делает ставку на развитие школьников и студентов, а также на «создание для них социальных лифтов и понятных траекторий роста».

Всегда за, но иногда против: депутаты Госдумы ставят рекорд по единодушию

Политика / Власть

В день рождения партия объявила год молодежи – «Новые люди» намерены заняться системной работой с молодыми людьми.

Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 г. За годы работы она реализовала ряд федеральных образовательных, предпринимательских и экологических программ, а также выступила с инициативами в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета.

В VIII созыве Госдумы – 16 депутатов от фракции «Новые люди». Ближайшие выборы в нижнюю палату парламента состоятся 20 сентября этого года.

