АТОР сообщила о выселении туристов из некоторых отелей Дубая и Шарджи

«В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами», – сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.