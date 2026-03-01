АТОР сообщила о выселении туристов из некоторых отелей Дубая и Шарджи
Туристов выселяют из отелей в Дубае и Шардже по окончании оплаченного срока проживания на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами», – сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы при этом взяли на себя расходы по расселению туристов. В Абу-Даби поручили отелям продлевать проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за действующих ограничений на перелеты.
Отели смогут обратиться за компенсацией к властям. Российские туроператоры также получили официальное письмо от туристических властей Рас-эль-Хаймы о покрытии расходов на продление проживания туристов. В АТОР добавили, что сейчас предусмотрено бесплатное продление размещения до трех ночей.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что эскалация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 000 российских туристов. От 6000 до 8000 туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут вернуться в Россию.