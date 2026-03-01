Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Число погибших при ударе по школе в Иране возросло до 165

Ведомости

Число жертв удара по школе для девочек в Минабе на юге Ирана увеличилось до 165 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным местного прокурора, которые приводит агентство, ранены 96 человек. Ранее иранский «Красный Полумесяц» сообщал о 108 погибших, пересмотрев первоначальную оценку провинциального чиновника, который говорил о пяти жертвах.

В ответ на обвинения Армия обороны Израиля заявила, что ей ничего не известно об ударах в этом районе. Американские военные сообщили, что проверяют поступающую информацию.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США и Израилю, аятолла Макарем Ширази объявил джихад.

Читайте также:Трамп заявил о согласии на переговоры с Ираном
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь