Число погибших при ударе по школе в Иране возросло до 165
Число жертв удара по школе для девочек в Минабе на юге Ирана увеличилось до 165 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
По данным местного прокурора, которые приводит агентство, ранены 96 человек. Ранее иранский «Красный Полумесяц» сообщал о 108 погибших, пересмотрев первоначальную оценку провинциального чиновника, который говорил о пяти жертвах.
В ответ на обвинения Армия обороны Израиля заявила, что ей ничего не известно об ударах в этом районе. Американские военные сообщили, что проверяют поступающую информацию.
28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США и Израилю, аятолла Макарем Ширази объявил джихад.