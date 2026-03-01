Газета
Главная / Политика /

Глава МИД Ирана: Трамп отдал приказ «бомбить стол переговоров»

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что президент США Дональд Трамп отдал приказ «бомбить стол переговоров». Об этом Арагчи написал в соцсети X.

Удары по Ирану пришлись на следующий день после очередного раунда ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном. «Сделка была достижима. Мы уехали из Женевы с пониманием, что заключим сделку в следующий раз. Тем, кто хотел сорвать дипломатию, это удалось», – написал Арагчи.

Он добавил, что именно Трамп «в очередной раз отдал приказ бомбить стол переговоров».

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США и Израилю.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о гибели трех американских военнослужащих в ходе операции против Ирана. Американцы также заявили об уничтожении девяти иранских кораблей и ликвидации нескольких десятков высокопоставленных чиновников из военно-политического руководства страны.

