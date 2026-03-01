Армия США опровергла нанесение ущерба авианосцу Abraham Lincoln
Иранские ракеты не поразили американский авианосец Abraham Lincoln. Об этом заявили в Центральном командовании вооруженных сил США в X.
«Lincoln не поврежден. Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели. Lincoln продолжает запускать самолеты в поддержку неустанной кампании Центрального командования по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима», – говорится в сообщении.
1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. Утверждалось, что удар был нанесен четырьмя баллистическими ракетами.
Вскоре после этого армия США заявила, что трое американских военнослужащих погибли при военной операции в Иране, пятеро получили ранения.
До этого Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание – 4» в Индийском океане, в ходе которой были атакованы военные базы США в странах Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар.