При атаках на Иран погибли 170 школьников и учителей

1 марта IRNA сообщало, что число жертв удара по школе для девочек в Минабе на юге Ирана выросло до 165 человек, еще десятки были ранены. В ответ на обвинения Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ей ничего не известно об ударах в этом районе. Военные США говорили, что проверяют поступающую информацию.