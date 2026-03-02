При атаках на Иран погибли 170 школьников и учителей

При атаках на Иран погибли 170 школьников и учителейРанее сообщалось о 165 жертвах
В результате атак США и Израиля на школы в Иране погибли 170 учащихся и учителей. Об этом сообщает агентство Fars.
1 марта IRNA сообщало, что число жертв удара по школе для девочек в Минабе на юге Ирана выросло до 165 человек, еще десятки были ранены. В ответ на обвинения Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ей ничего не известно об ударах в этом районе. Военные США говорили, что проверяют поступающую информацию.
Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США и Израилю.