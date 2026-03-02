Израиль начал новую волну ударов по Ливану

2 марта телеканал Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту. Согласно информации ТАСС, истребители Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в южных пригородах ливанской столицы. Самолеты нанесли как минимум десять ударов по наземным целям. Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаки на Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.