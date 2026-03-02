Израиль начал новую волну ударов по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новых ударах по дополнительным целям шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Среди подвергшихся ударам целей – склады оружия «Хезболлы» и дополнительная инфраструктура в нескольких районах Ливана.
2 марта телеканал Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту. Согласно информации ТАСС, истребители Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в южных пригородах ливанской столицы. Самолеты нанесли как минимум десять ударов по наземным целям. Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаки на Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
По данным Al Hadath, 2 марта жители деревень на юге Ливана в массовом порядке оставили свои дома после ударов Израиля, которые последовали за запуском «Хезболлой» ракет по еврейскому государству. По решению минобразования в Ливане закрыты все школы и образовательные учреждения.