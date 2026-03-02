Володин назвал ядерное оружие единственным сдерживающим фактором для мира

2 марта агентство Bloomberg писало, что действиями в Венесуэле и Иране президент США Дональд Трамп начал открыто объявлять лидеров враждебных государств вне закона и добиваться их ареста, не приводя подробностей о дальнейших планах США. Авторы материала утверждают, что, согласно посылу Вашингтона, ни один внешний противник США не должен чувствовать себя в безопасности, кроме тех, у кого есть ядерное оружие.