Володин назвал ядерное оружие единственным сдерживающим фактором для мира

Ведомости

В период ослабленных международных институтов единственным сдерживающим фактором стало ядерное оружие, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Некогда созданные международные институты ослаблены. С ними не считаются. Балансы, ранее поддерживаемые, не работают. Единственный сдерживающий фактор сегодня, чтобы не допустить втягивания мира в процессы, которые могут быть невозвратными и приводящими к трагедиям огромного масштаба, – наличие ядерного оружия», – написал он.

По мнению председателя нижней палаты, этот этап смогут преодолеть только страны, в которых наблюдается высокая консолидация общества, а также цель защитить государство и его суверенитет.

2 марта агентство Bloomberg писало, что действиями в Венесуэле и Иране президент США Дональд Трамп начал открыто объявлять лидеров враждебных государств вне закона и добиваться их ареста, не приводя подробностей о дальнейших планах США. Авторы материала утверждают, что, согласно посылу Вашингтона, ни один внешний противник США не должен чувствовать себя в безопасности, кроме тех, у кого есть ядерное оружие.

