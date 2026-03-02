Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Власти США предупредили о возможных терактах на фоне конфликта с Ираном

Ведомости

Министерство внутренней безопасности США предупредило, что на фоне вооруженной операции против Ирана возможны атаки террористов и кибератаки. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на уведомление правоохранительных органов.

«Хотя крупномасштабная физическая атака маловероятна, Иран и его прокси‑группы, вероятно, представляют собой устойчивую угрозу целенаправленных атак на территории США и почти наверняка будут эскалировать ответные действия», – указано в документе.

По данным портала, ведомство предупредило граждан об атаках накануне вооруженного нападения в Остине (Техас). New York Post сообщила, что 53-летний сенегалец 1 марта устроил стрельбу в баре и, возможно, мстил за нападение США на Иран. В результате нападения три человека, в том числе стрелок, погибли, еще 14 человек получили ранения.

28 февраля израильские и американские военные нанесли удар по Ирану. Главной целью стало руководство республики – были убиты верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. Ответные удары Ирана пришлись на территорию Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте