Власти США предупредили о возможных терактах на фоне конфликта с Ираном
Министерство внутренней безопасности США предупредило, что на фоне вооруженной операции против Ирана возможны атаки террористов и кибератаки. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на уведомление правоохранительных органов.
«Хотя крупномасштабная физическая атака маловероятна, Иран и его прокси‑группы, вероятно, представляют собой устойчивую угрозу целенаправленных атак на территории США и почти наверняка будут эскалировать ответные действия», – указано в документе.
По данным портала, ведомство предупредило граждан об атаках накануне вооруженного нападения в Остине (Техас). New York Post сообщила, что 53-летний сенегалец 1 марта устроил стрельбу в баре и, возможно, мстил за нападение США на Иран. В результате нападения три человека, в том числе стрелок, погибли, еще 14 человек получили ранения.
28 февраля израильские и американские военные нанесли удар по Ирану. Главной целью стало руководство республики – были убиты верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. Ответные удары Ирана пришлись на территорию Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке.