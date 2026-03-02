NYP: стрелок в Остине мог мстить за нападение США на Иран

Стрелок – 53-летний сенегалец. Он прибыл в США в 2000 г. по туристической визе, через шесть лет получил статус законного постоянного жителя после заключения брака с гражданкой США. До этого проживал в Нью-Йорке. В 2013 г. он получил американское гражданство «несмотря на растущее число его правонарушений в Нью-Йорке и Техасе», пишет NYP.