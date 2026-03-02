Газета
NYP: стрелок в Остине мог мстить за нападение США на Иран

Сенегалец был в одежде с символикой Ирана
Ведомости

Устроивший стрельбу в баре в Остине (штат Техас), возможно, мстил за нападение США на Иран. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В момент нападения он был в худи с надписью «собственность Аллаха», также на нем могла быть футболка с изображением иранского флага или других иранских символов. Кроме того, в его машине находился Коран, следует из материала.

Стрелок – 53-летний сенегалец. Он прибыл в США в 2000 г. по туристической визе, через шесть лет получил статус законного постоянного жителя после заключения брака с гражданкой США. До этого проживал в Нью-Йорке. В 2013 г. он получил американское гражданство «несмотря на растущее число его правонарушений в Нью-Йорке и Техасе», пишет NYP.

В США задержали подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете

Политика / Международные новости

Нападение на бар Buford's недалеко от кампуса Техасского университета в Остине произошло 1 марта. В результате погибли три человека, включая стрелка – его ликвидировали прибывшие на место полицейские. Еще 14 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Стрельба в Техасе произошла на следующий день после начала операций США и Израиля против Ирана. Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним были убиты главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и другие военные лидеры республики.

В ходе операций ракеты упали на школу для девочек на юге Ирана. Погибли 153 человека, большинство – дети. 95 учеников получили ранения, сообщал вечером 1 марта представитель министерства образования Ирана Али Фархади.

