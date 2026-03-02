Газета
Политика

Шри-Ланка продлит визы застрявшим из-за ситуации на Ближнем Востоке туристам

Ведомости

Власти Шри-Ланки продлят визы туристам, которые не могут вылететь из страны из-за отмен рейсов на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Теперь туристы, чьи рейсы были отменены, могут оставаться на острове еще 14 дней без каких-либо штрафов и санкций. Продление будет автоматическим», – говорится в сообщении.

В правительстве Шри-Ланки подчеркнули, что мера носит гуманитарный характер и направлена на снижение финансовой нагрузки на путешественников, оказавшихся в сложной ситуации. Продление будет бесплатным.

Послабление распространяется и на россиян, которые въезжают в страну без визы на срок до 30 дней. В случае задержки вылета они также смогут воспользоваться автоматическим продлением.

Конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар

Бизнес / Транспорт

По данным АТОР, из-за отмен рейсов ближневосточных авиакомпаний отменено более 115 рейсов на Шри-Ланку и обратно. Туристам рекомендуют поддерживать связь с авиаперевозчиками и дипломатическими представительствами, чтобы своевременно получать информацию о возможных вариантах вылета.

Российские авиакомпании и туроператоры продолжают выполнять рейсы на Шри-Ланку в штатном режиме. Однако свободных мест на вылеты «Аэрофлота» из Коломбо в Москву на этой неделе почти не осталось. По данным ассоциации, на 8 марта доступно одно место в бизнес-классе за 310 000 руб., на 13 марта – одно место в бизнес-классе за 261 000 руб. Альтернатива в эконом-классе на 18 марта предлагается за 47 000 руб.

Туроператоры также опровергли распространяемую в Telegram-каналах информацию о «топливном кризисе» на острове. По их словам, дефицита бензина в туристическом секторе нет.

Сбои в авиасообщении на Ближнем Востоке начались утром 28 февраля после военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне рисков оказались не только страны – участники конфликта, но и ключевые транзитные хабы региона – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

