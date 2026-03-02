Шри-Ланка продлит визы застрявшим из-за ситуации на Ближнем Востоке туристам

Российские авиакомпании и туроператоры продолжают выполнять рейсы на Шри-Ланку в штатном режиме. Однако свободных мест на вылеты «Аэрофлота» из Коломбо в Москву на этой неделе почти не осталось. По данным ассоциации, на 8 марта доступно одно место в бизнес-классе за 310 000 руб., на 13 марта – одно место в бизнес-классе за 261 000 руб. Альтернатива в эконом-классе на 18 марта предлагается за 47 000 руб.