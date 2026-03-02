Газета
Песков: членство в БРИКС не предполагает помощи Ирану

Ведомости

У стран БРИКС нет обязательств в рамках взаимопомощи после начала вооруженной операции США и Израиля против Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии. Это организация иного характера и там речь идет о сотрудничестве в других областях», – подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос о том, планируются ли у российского лидера Владимира Путина контакты с лидерами стран БРИКС, Песков ответил, что их пока нет. При этом он отметил, что Москва находится в контакте с руководством Ирана и государствами, которые затронуты конфликтом.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате погибли верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и несколько военных руководителей страны. Тегеран в ответ нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

МИД России в тот же день потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта. Москва резко осудила авиаудары США и Израиля по территории исламской республики.

