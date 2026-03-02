Тернер: Рубио говорил, что США не собирались менять режим в Иране
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не нацеливались на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и не стремились к смене руководства страны. Об этом сообщил член конгресса Майк Тернер в интервью телеканалу CBS News.
По словам Тернера, президент США Дональд Трамп четко обозначил, что действия Вашингтона были направлены против военных объектов и инфраструктуры, а не на смену режима.
Тернер подчеркнул, что действия американской стороны были направлены на устранение «непосредственной угрозы», о которой ранее говорил президент США, и не выходили за рамки заявленных задач.
Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Трамп сообщил, что целью является не допустить получения Ираном ядерного оружия. После атаки на Иран Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников по Израилю, а затем и по странам Персидского залива, где находятся военные базы США, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии. В результате американо-израильских ударов был убит духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин заявил «Ведомостям», что убийство Хаменеи не приведет к смене политического строя в Иране. При этом эксперт не исключил вероятность трансформации политической системы для стабилизации внутренней ситуации.