Над регионами РФ за пять часов сбили 15 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны в период с 8:00 до 13:00 мск сбили 15 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, 12 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.
До этого военные сообщали, что в ночь на 2 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских дрона самолетного типа. Наибольшее число целей сбито над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае – 67 и 66 соответственно.
В Новороссийске в результате ночной атаки повреждены шесть многоквартирных и пять частных домов, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. В зданиях выбиты окна, повреждены кровли. По двум адресам пожарные ликвидировали возгорания, возникшие после падения обломков дронов.
Позднее власти уточнили, что в Новороссийске при атаке БПЛА пострадали семь человек. Двоим медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пятеро с травмами средней и легкой степени тяжести доставлены в больницу.