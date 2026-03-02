Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

При протестах в Пакистане погибли 24 человека

Ведомости

У нескольких консульств США в Пакистане в результате протестов в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи погибли как минимум 24 человека. Об этом пишет Bloomberg.

В городе Карачи при попытке штурма консульства США были убиты по меньшей мере 10 проиранских протестующих. Представитель правительства Пакистана 1 марта заявил, что сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по демонстрантам, после чего прибыла полиция и помогла разогнать толпу.

В регионе Гилгит-и-Балтистан, где проживает значительная часть пакистанских мусульман-шиитов, погибли как минимум 14 митингующих и один военнослужащий, сообщил исполняющий обязанности министра информации округа. Подобные демонстрации состоялись у консульства в восточном городе Лахор и возле посольства США в Исламабаде.

В некоторых регионах Пакистана власти ввели комендантский час из-за протестов. Из-за событий в регионе премьер Пакистана Шахбаз Шариф отложил намеченный на начало марта 2026 г. визит в Россию.

Израиль и США атаковали Иран утром 28 февраля. Президент США Дональд Трамп называл целью не допустить получения Ираном ядерного оружия. В результате ударов был убит духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте