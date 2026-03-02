При протестах в Пакистане погибли 24 человека
У нескольких консульств США в Пакистане в результате протестов в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи погибли как минимум 24 человека. Об этом пишет Bloomberg.
В городе Карачи при попытке штурма консульства США были убиты по меньшей мере 10 проиранских протестующих. Представитель правительства Пакистана 1 марта заявил, что сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по демонстрантам, после чего прибыла полиция и помогла разогнать толпу.
В регионе Гилгит-и-Балтистан, где проживает значительная часть пакистанских мусульман-шиитов, погибли как минимум 14 митингующих и один военнослужащий, сообщил исполняющий обязанности министра информации округа. Подобные демонстрации состоялись у консульства в восточном городе Лахор и возле посольства США в Исламабаде.
В некоторых регионах Пакистана власти ввели комендантский час из-за протестов. Из-за событий в регионе премьер Пакистана Шахбаз Шариф отложил намеченный на начало марта 2026 г. визит в Россию.
Израиль и США атаковали Иран утром 28 февраля. Президент США Дональд Трамп называл целью не допустить получения Ираном ядерного оружия. В результате ударов был убит духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.