При протестах в Пакистане погибли 24 человека

В городе Карачи при попытке штурма консульства США были убиты по меньшей мере 10 проиранских протестующих. Представитель правительства Пакистана 1 марта заявил, что сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по демонстрантам, после чего прибыла полиция и помогла разогнать толпу.