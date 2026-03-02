Аэропорт на Кипре эвакуируют из-за опасности атаки дрона

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Иран ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.