Аэропорт на Кипре эвакуируют из-за опасности атаки дрона
Власти Кипра распорядились об эвакуации персонала аэропорта Пафоса. Предварительно, органы безопасности получили сообщение об угрозе попадания беспилотника в аэропорт и на авиабазу имени Андреаса Папандреу, сообщает Philenews.
Персонал уже покинул здания воздушной гавани и находится на стоянках аэропорта в ожидании дальнейших указаний. Сотни пассажиров находятся на открытых территориях.
По данным издания, рассматривается также эвакуация населенных пунктов в районах Тими и Мандрия по соседству с аэропортом.
2 марта Иордания частично закрыла свое воздушное пространство. Решение обусловлено событиями в регионе и комплексной оценкой рисков, проведенной в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Иран ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Армия Израиля 2 марта объявила о новых ударах по дополнительным целям «Хезболлы» в Ливане. Тогда же Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада при атаке ЦАХАЛ на Бейрут.