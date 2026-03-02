Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

МИД: Москва осуждает удар Израиля по школе для девочек в Минабе

Ведомости

Россия осуждает удар Израиля по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли дети. Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел РФ.

«Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены», – сказано в сообщении.

МИД РФ выразил обеспокоенность нарастанием военной эскалацией в Ближневосточном регионе. Ведомство отметило, что Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Ираном и другими арабскими странами путем убийства высокопоставленного иранского руководства.

Москва выступает за прекращение военных действий со всех сторон для обеспечения безопасности людей и гражданской инфраструктуры и призывает к решению разногласий с помощью дипломатии.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва разочарована тем, что ситуация на Ближнем Востоке «деградировала» до прямой агрессии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь