Скончалась супруга погибшего верховного лидера Ирана Хаменеи

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Сообщалось также о гибели зятя и невестки аятоллы. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.