Главная / Политика /

Скончалась супруга погибшего верховного лидера Ирана Хаменеи

Ведомости

Умерла супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Sabereen News в своем Telegram-канале.

«Мученическая смерть жены имама Хаменеи», – говорится в публикации.

Телеканал Al Alam отметил, что женщина скончалась от полученных до этого ранений.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Сообщалось также о гибели зятя и невестки аятоллы. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

1 марта президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи и членов его семьи. В телеграмме российский лидер отметил, что произошедшее является актом, грубо попирающим общечеловеческие принципы и нормы международного права. Путин подчеркнул, что в России аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего значительный вклад в развитие российско-иранских отношений.

