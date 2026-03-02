Финляндия с 1 июня запретит въезд гражданам РФ с небиометрическими паспортами
Финляндия с 1 июня начнет отказывать во въезде россиянам с небиометрическими загранпаспортами, сообщил МИД республики.
При этом ведомство рассказало о нескольких исключениях, при которых в страну будут пускать по такому виду загранпаспортов. Среди них – въезд несовершеннолетних россиян и лиц с видом на жительство в Финляндии до указанной даты. Кроме того, в Финляндию могут пустить некоторых граждан РФ с небиометрическими паспортами в индивидуальном порядке.
Представители МИД Финляндии отметили, что с 1 июня по 31 декабря 2026 г. будет действовать переходной период. Держатели небиометрических паспортов могут въехать в страну, если в документе будут проставлены шенгенская виза или вид на жительство в стране Шенгенской зоны.
15 февраля посол России в Финляндии Павел Кузнецов допустил, что финские власти могут запретить россиянам покупку квартиры в стране. Министр обороны Антти Хакканен отмечал, что в стране изучают вопрос пересмотра уже совершенных россиянами сделок с недвижимостью. Он говорил, что такие меры нужны для обеспечения национальной безопасности.