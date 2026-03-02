Москва и Баку договорились об урегулировании последствий крушения самолета Azal

Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщалось на сайте Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение, в результате погибли 38 человек, в том числе шестеро граждан Казахстана, 25 граждан Азербайджана и семеро граждан России.