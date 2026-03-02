Москва и Баку договорились об урегулировании последствий крушения самолета Azal
В ходе беседы вице-премьер РФ Алексей Оверчук и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились в ближайшее время осуществить комплекс мер по урегулированию проблем, возникших из-за авиакатастрофы Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 г. Об этом сообщило правительство РФ.
Кроме того, в рамках переговоров Оверчук и Алиев обсудили повестку азербайджано-российских отношений. Участники встречи подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и транспортно-логистического сотрудничества между странами.
Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщалось на сайте Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение, в результате погибли 38 человек, в том числе шестеро граждан Казахстана, 25 граждан Азербайджана и семеро граждан России.
Причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Алиевым 9 октября сообщил, что Россия тогда «вела» три БПЛА, которые пересекли границу, а две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. В итоге самолет был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими элементами.