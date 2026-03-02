Газета
Главная / Политика /

Генсек ООН призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь вновь призывает к деэскалации, немедленному прекращению боевых действий и подлинному диалогу», – сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

Как в мире отреагировали на атаку на Иран и убийство его лидера

Политика / Международные новости

Страны Персидского залива осудили удары по своим территориям. Катар подвергся атакам иранских баллистических ракет, Кувейт заявил, что его системы отражают агрессию Ирана.

Москва осудила агрессию США и Израиля против Ирана, потребовав политико-дипломатического урегулирования конфликта. Действия США и Израиля ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы, заявили в дипведомстве.

