Генсек ООН призвал к деэскалации на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь вновь призывает к деэскалации, немедленному прекращению боевых действий и подлинному диалогу», – сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).
28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.
Страны Персидского залива осудили удары по своим территориям. Катар подвергся атакам иранских баллистических ракет, Кувейт заявил, что его системы отражают агрессию Ирана.
Москва осудила агрессию США и Израиля против Ирана, потребовав политико-дипломатического урегулирования конфликта. Действия США и Израиля ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы, заявили в дипведомстве.