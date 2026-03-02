Медведев предложил распустить олимпийское движение

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. крупнейшие международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях или запретили им использовать государственную символику. В ноябре 2025 г. исключение было сделано для дзюдоистов, которым вернули право выступать под флагом и гимном России.