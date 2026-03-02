Медведев предложил распустить олимпийское движение
Международный олимпийский комитет (МОК) и все олимпийское движение необходимо пересобрать, опираясь на принципы, заложенные его основателем Пьером де Кубертеном. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Такое предложение он высказал в контексте обсуждения возможных санкций со стороны МОК против США и Израиля за нарушение олимпийского перемирия в результате атаки на Иран.
«Да плевать на это вообще», – добавил Медведев.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. крупнейшие международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях или запретили им использовать государственную символику. В ноябре 2025 г. исключение было сделано для дзюдоистов, которым вернули право выступать под флагом и гимном России.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К атаке присоединились США, начав собственную операцию под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет», – заявил он.