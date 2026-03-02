Центробанк Швеции призвал граждан держать запас наличных на случай войны

Кроме того, шведы должны иметь банковские карты нескольких кредиторов и пользоваться местным сервисом онлайн-платежей Swish, поскольку доступ к различным способам оплаты повышает способность населения осуществлять платежи в случае временных сбоев, пояснил регулятор. Платежная система Швеции считается особенно уязвимой, поскольку она в значительной степени оцифрована и только каждый десятый платеж производится наличными, отмечает агентство.