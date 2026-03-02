Центробанк Швеции призвал граждан держать запас наличных на случай войны
Центральный банк Швеции призвал всех взрослых граждан страны держать недельный запас наличных денег – 1000 крон ($110), чтобы они могли купить продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости на случай войны или другого кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление.
Кроме того, шведы должны иметь банковские карты нескольких кредиторов и пользоваться местным сервисом онлайн-платежей Swish, поскольку доступ к различным способам оплаты повышает способность населения осуществлять платежи в случае временных сбоев, пояснил регулятор. Платежная система Швеции считается особенно уязвимой, поскольку она в значительной степени оцифрована и только каждый десятый платеж производится наличными, отмечает агентство.
Правительство страны также разослало шведам брошюру, в которой, среди прочего, рассказывается о том, сколько питьевой воды следует хранить и как можно получать доступ к новостям во время отключения электроэнергии.
Как пишет Bloomberg, эти рекомендации являются попыткой шведских властей подготовить общество к последствиям военной или кибератаки на фоне якобы растущих угроз со стороны России и, в меньшей степени, Ирана.
Телеканал BFMTV сообщал, что 25 февраля в Швеции был обнаружен и нейтрализован беспилотник. Дрон был примерно в 10 км от порта Мальме в Швеции, где пришвартован авианосец «Шарль де Голль». В минобороны Швеции заявили, что беспилотное устройство «вероятно, прибыло из России».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что утверждение, что перехваченный вооруженными силами Швеции дрон принадлежит РФ, потому что рядом находилось российское судно, абсурдно.