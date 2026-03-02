Четыре крупные компании Катара приостановили производство вслед за Qatar Energy
Четыре крупные промышленные компании Катара объявили о приостановке производства после того, как это решение приняла Qatar Energy. Об этом сообщило катарское информационное агентство, передает ТАСС.
В публикации говорится, что частичная приостановка производства коснулась холдинга Mesaieed Petrochemical, который занимается нефтехимией, компании Qatar Aluminium, владеющей 50%-ной долей в совместном предприятии Qatalum, связанной с энергетическим сектором компании Gulf International Services и крупнейшего промышленного конгломерата Industries Qatar.
4 марта национальная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy объявила форс-мажор после приостановки производства СПГ и продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. 2 марта компания заявляла, что беспилотник Ирана атаковал ее объект. Телеканал CNN отмечал, что дрон ударил по предприятию в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде.
Конфликт начался 28 февраля, когда Израиль и США ударили по Ирану. Ответные атаки Тегерана ракетами и беспилотниками пришлись на израильскую территорию и американские базы в странах Ближнего Востока.