Четыре крупные компании Катара приостановили производство вслед за Qatar Energy

4 марта национальная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy объявила форс-мажор после приостановки производства СПГ и продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. 2 марта компания заявляла, что беспилотник Ирана атаковал ее объект. Телеканал CNN отмечал, что дрон ударил по предприятию в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде.