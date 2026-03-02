Газета
Хегсет: у США нет ответа на призывы России и Китая прекратить удары по Ирану

Ведомости

США не будут отвечать России и Китаю на их призывы к прекращению атак на Иран, сказал глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга. 

«У нас нет для них послания, и их позиция, на самом деле, не является фактором в этом», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

Глава МИД России Сергей Лавров 3 марта призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. По его словам, первым и безусловным шагом должно стать прекращение любых действий, в результате которых гибнут гражданские лица. Министр привел в пример школу в Иране, где погибли более 150 девочек. Он также указал на ущерб гражданской инфраструктуре в других странах региона.

