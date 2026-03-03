Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь сбили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Восемь беспилотников были уничтожены над Крымом, пять – над Белгородской областью и три – над Астраханской.
2 марта из-за атаки украинских беспилотников на Новороссийск были повреждены 61 частный дом и 41 многоквартирный. Самые серьезные повреждения получил частный сектор в Восточном районе Новороссийска. Три дома загорелись из-за падения обломков БПЛА.