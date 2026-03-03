Зюганов возглавит федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму

2 марта «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что внук Зюганова – депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов – не будет выдвигаться в Госдуму в 2026 г. Зюганов сказал «Ведомостям», что рассматривал для себя возможность пойти на выборы в Госдуму, но, так как выборы в Мосгордуму состоялись только в 2024 г., такой переход означает потерю одного мандата КПРФ в парламенте столицы. Выборы в Москве проходят только по мажоритарной системе, «на довыборах КПРФ округ может проиграть», отмечал он.